Кентен Фийон Майе оценил досрочную победу в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022.

«В нашем виде спорта добиться этого труднее всего. Для этого нужна не просто стабильность, нужно помнить про усталость. Это награда лучшего биатлониста в мире в этом сезоне. Это многое значит для меня. Я мечтал о «Большом хрустальном глобусе» больше, чем об олимпийской медали.

Кажется безумием, что осталось провести ещё три личные гонки, а я уже математически гарантировал себе «Большой хрустальный глобус». Пару лет назад, когда я представлял, что выиграю его, я предполагал, что будет борьба до последней гонки. Я уже настраиваюсь на следующие гонки, но это невероятно», — приводит слова Фийона Майе RMC Sport.