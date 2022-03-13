Йоханнес Бё отреагировал на победу Кентена Фийона Майе в общем зачёте Кубка мира
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на досрочную победу француза Кентена Фийона Майе в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022.
Младший Бё досрочно завершил текущий сезон после Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Отметим, что последние три сезона именно Йоханнес становился обладателем «Большого хрустального глобуса».
«Лучший спортсмен в этом сезоне! Я счастлив наблюдать за тем, как ты увозишь жёлтую майку лидера домой, во Францию! Вполне заслуженно! С нетерпением жду возможности лично поздравить тебя в Осло на следующей неделе», — написал Йоханнес в комментариях к посту Фийона Майе о победе.
Заключительный, 10-й этап Кубка мира пройдёт в Осло (Холменколлен) с 17 по 20 марта.
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