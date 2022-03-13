«Не можем найти Карима в протоколе». Серохвостов пошутил над совместным фото с Халили

Российский биатлонист Даниил Серохвостов в «Инстаграме» пошутил над совместным снимком с призёром Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) Каримом Халили.

Оба биатлониста в данный момент находятся в Уфе, где выступают на Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Ранее, 12 марта прошёл спринт, где Халили занял 9-е место, допустив 2 промаха, а Серохвостов – 13-е с тремя промахами. Завтра, 14 марта в Уфе пройдут гонки преследования.

«Не можем найти Карима в протоколе», — подписал фото Серохвостов.

На Играх-2022 Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. Даниил, в отличие от Халили, не сумел попасть в состав национальной команды на эстафету, где россияне завоевали бронзу.