Виктория Сливко призналась, что ей было некомфортно носить российскую символику в Европе
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Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как изменилось отношение к россиянам в Европе.
Напомним, российские биатлонисты не принимают участия в международных соревнованиях. Решением Международного союза биатлонистов (IBU) они были отстранены от крупных стартов в связи с военной спецоперацией России на Украине. Сливко, как и другие россиянки, досрочно завершила сезон на Кубке IBU.
«Честно говоря, было как-то не очень комфортно, если у тебя на спине написано «Россия», потому что смотрят, будто ты враг народа, хотя мы, спортсмены, никакого отношения к этому не имеем. Было немного некомфортно. Я старалась не надевать что-то с российской символикой, просто нейтрально одевалась», — приводит слова Сливко сайт «Матч ТВ».
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