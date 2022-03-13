Франция победила в последней гонке Кубка IBU в сезоне. Они стали 1-ми в смешанной эстафете

В Риднау-валь-Риданна (Италия) прошла смешанная эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержала сборная Франции, серебро завоевала команда Германии, бронзу — Швеция.

В состав команды победителей вошли французы Камиль Бене, Каролин Коломбо, Себастьен Маон и Уго Ривай.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Риднау-валь-Риданна, Италия

Смешанная эстафета, 4x6 км

1. Франция (Камиль Бене, Каролин Коломбо, Себастьен Маон, Уго Ривай) — 1:03.33,9 (1+9).

2. Германия (Марион Визенсартер, Ханна Кебингер, Йоханнес Вернер Донхаузер, Филипп Хорн) +9,7 (0+9).

3. Швеция (Ингела Андерссон, Элизабет Хёгберг, Эмиль Нюквист, Хеннинг Сьёквист) +35,6 (0+9).

4. Норвегия +46,7 (0+11).

5. Италия +1.39,9 (0+6).

6. Австрия +3.00,1 (0+12).