Франция победила в последней гонке Кубка IBU в сезоне. Они стали 1-ми в смешанной эстафете
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В Риднау-валь-Риданна (Италия) прошла смешанная эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержала сборная Франции, серебро завоевала команда Германии, бронзу — Швеция.
В состав команды победителей вошли французы Камиль Бене, Каролин Коломбо, Себастьен Маон и Уго Ривай.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Риднау-валь-Риданна, Италия
Смешанная эстафета, 4x6 км
1. Франция (Камиль Бене, Каролин Коломбо, Себастьен Маон, Уго Ривай) — 1:03.33,9 (1+9).
2. Германия (Марион Визенсартер, Ханна Кебингер, Йоханнес Вернер Донхаузер, Филипп Хорн) +9,7 (0+9).
3. Швеция (Ингела Андерссон, Элизабет Хёгберг, Эмиль Нюквист, Хеннинг Сьёквист) +35,6 (0+9).
4. Норвегия +46,7 (0+11).
5. Италия +1.39,9 (0+6).
6. Австрия +3.00,1 (0+12).
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