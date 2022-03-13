Француженка Лу Жанмонно выиграла женский общий зачёт Кубка IBU. Буртасова — шестая

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022. По сумме всех личных гонок сезона она набрала 668 очков, обойдя на 25 очков свою ближайшую преследовательницу.

Второй в общем зачёте стала норвежка Рагнхильд Фемстейневик (643), тройку лучших замкнула представительница Швеции Элизабет Хёгберг (590).

Отметим, что лучшей из россиянок в общем зачёте стала Евгения Буртасова, набравшая 548 баллов и расположившаяся на шестой позиции.

Общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022

1. Лу Жанмонно (Франция) — 668.

2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — 643.

3. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 590.

4. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) — 562.

5. Камиль Бене (Франция) — 555.

6. Евгения Буртасова (Россия) — 548.

7. Софи Шово (Франция) — 519.

8. Каролин Коломбо (Франция) — 513.

9. Каролин Эрдаль (Норвегия) — 493.

10. Йенни Энодд (Норвегия) — 481.

13. Анастасия Шевченко (Россия) — 435.

16. Наталья Гербулова (Россия) — 375.

24. Виктория Сливко (Россия) — 296.

25. Лариса Куклина (Россия) — 295.

32. Анастасия Гореева (Россия) — 194.

46. Екатерина Носкова (Россия) — 137.

57. Анастасия Егорова (Россия) — 101.

80 Тамара Дербушева (Россия) — 68.