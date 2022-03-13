Сборная Норвегии выиграла эстафету в супермиксте на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии выиграла эстафету в супермиксте на этапе Кубка мира, проходящем в эстонском Отепя.

Представлявшие эту скандинавскую страну Стурла Холм Легрейд и Марте Рёйселанд финишировали на дистанции 27 км (2х6 км и 2х7,5 км) со временем 31.12,8 секунды.

Второй гонку закончила команда Швеции, за которую выступали Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг. Их отставание составило 12,4 секунды. Третье место на пьедестале досталось представителям Германии Эрику Лессеру и Франциске Пройс, уступившим победителям 17,9 секунды.

Сборная России не принимала участия в соревнованиях.

Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Супермикст. 2х6 км + 2х7,5 км.

Эстония. Отепя.

1. Норвегия — 31.12,8.

2. Швеция +12,4.

3. Германия +17,9.

4. Франция +1.05,9.

5. Италия +1.13,5.