Юрий Каминский: разваливается вся система мирового спорта

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что спортивные организации мира на данный момент находятся под контролем политиков и система мирового спорта разваливается.
«Если уж так говорить, то разваливается вся система мирового спорта. Все международные организации в очередной раз показали, что приверженность принципам, которые когда-то декларировал Пьер де Кубертен, – пустая фикция.
Спортивные организации на сегодня находятся под контролем политиков. Хочешь не хочешь, но это факт. Вот IBU. Выступили по нам одними из первых. А там в исполкоме – сплошь русофобы. Канадец, американец, чех. По-моему, из всего исполкома один человек, который имеет отношение к биатлону. Я всё считал, что IBU более демократичная организация, чем FIS. Но с нами они поступили в диктаторском стиле.
А уж когда я узнал состав тех, кто принимает решения в биатлоне, понял: там превалирует политика. Такая получается коммерческая организация с политическим уклоном. И только потом уже спортивная», — приводит слова Каминского «Спорт-экспресс».
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