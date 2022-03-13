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Россия — 12-я в зачёте смешанных эстафет Кубка мира. Победила команда Норвегии

Россия — 12-я в зачёте смешанных эстафет Кубка мира. Победила команда Норвегии
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Сборная России заняла 12-е место в зачете смешанных эстафет Кубка мира в сезоне-2021/2022.

Итоговую победу по результатам четырёх состоявшихся гонок одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Швеции, третье место на пьедестале досталось французам.

Напомним, сборная России не приняла участие в последних трёх этапах Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов.

Кубок мира по биатлону
Зачет смешанных эстафет
1. Норвегия – 205.
2. Швеция – 191.
3. Франция – 169.
4. Германия – 165.
5. Австрия – 154.
6. Италия – 130.
7. Чехия – 126.
8. Финляндия – 124.
9. Швейцария – 118.
10. Словения – 113.
11. Словакия – 112.
12. Россия – 100.

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