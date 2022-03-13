Россия — 12-я в зачёте смешанных эстафет Кубка мира. Победила команда Норвегии

Сборная России заняла 12-е место в зачете смешанных эстафет Кубка мира в сезоне-2021/2022.

Итоговую победу по результатам четырёх состоявшихся гонок одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Швеции, третье место на пьедестале досталось французам.

Напомним, сборная России не приняла участие в последних трёх этапах Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов.

Кубок мира по биатлону

Зачет смешанных эстафет

1. Норвегия – 205.

2. Швеция – 191.

3. Франция – 169.

4. Германия – 165.

5. Австрия – 154.

6. Италия – 130.

7. Чехия – 126.

8. Финляндия – 124.

9. Швейцария – 118.

10. Словения – 113.

11. Словакия – 112.

12. Россия – 100.

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