Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина ушла в пограничные войска
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Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете, украинская биатлонистка Анастасия Меркушина объявила, что ушла в пограничные войска.
«На международных соревнованиях в мою честь неоднократно поднимался флаг Украины. Пора защищать его и сменить биатлонную винтовку на автомат.
Сейчас весь мир раскрашен в жёлто-голубые цвета. Наш флаг стал символом свободы и независимости. Украина теперь граница между миром и войной. А я с гордостью ношу звание старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Украины. Слава Украине», — сказала Меркушина в видео, выложенном в YouTube-канале Государственной пограничной службы Украины.
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