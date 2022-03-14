Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке СБР в Уфе

Биатлонисты сборной Беларуси заняли первые три места в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Первым к финишу пришёл Антон Смольский, допустивший три промаха. Второй результат показал Дмитрий Лазовский, совершивший два неточных выстрела. Замкнул тройку Никита Лобастов, у него также два промаха.

Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший четвёртое место. Даниил Серохвостов, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов заняли места с восьмого по 10-е. Антон Бабиков стал 15-м, Александр Логинов — 20-м.

Биатлон. Кубок СБР. Мужчины. Гонка преследования

1. Антон Смольский (Беларусь)— 35.32,5 (3 промаха)

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +15,0 (2)

3. Никита Лобастов (Беларусь) +22,2 (2)

4. Карим Халили (Россия) +44,6 (2)...

8. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,5 (4)

9. Евгений Гараничев (Россия) +1.30,5 (0)

10. Эдуард Латыпов (Россия) +1.31,4 (4)...

15. Антон Бабиков (Россия) +2.04,8 (1)...

20. Александр Логинов (Россия) +2.18,1 (6).

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