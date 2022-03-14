Антон Смольский объяснил, почему белорусы выступают лучше россиян на Кубке СБР

Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский, выигравший гонку преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе, объяснил, почему, по его мнению, белорусы выступают лучше россиян на турнире. Первые три места в гонке преследования заняли белорусы, лучшим из россиян оказался Карим Халили, ставший четвёртым.
«Состояние в спринте было намного лучше. Сегодня не скажу, что была какая-то прыть, просто старался работать на рубеже, были ошибки, но доволен, что удалось реализовать себя. Рад за парней: Дима остался на втором месте, Никита подтянулся. Это круто.
Почему лучше россиян? После Олимпиады мы делали разную работу. У нас были сборы, мы тренировались. Думаю, в этом преимущество. Промахи первым выстрелом? Возможно, играло роль волнение, пускай старт не мирового уровня, но всё-таки масштабный, и волнение присутствовало», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 14 марта 2022
-
10:15
-
10:14
-
10:09
-
10:07
-
10:03
-
09:56
-
09:48
-
09:36
-
07:47
- 13 марта 2022
-
20:00
-
19:44
-
18:20
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
15:51
-
15:17
-
13:33
-
13:05
-
12:47
-
12:30
-
11:57
-
11:38
-
11:13
-
10:57
- 12 марта 2022
-
18:03
-
17:23
-
16:20
-
15:57
-
15:37
-
15:27
-
15:17
-
15:06
-
14:51
-
14:31