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Антон Смольский объяснил, почему белорусы выступают лучше россиян на Кубке СБР

Антон Смольский объяснил, почему белорусы выступают лучше россиян на Кубке СБР
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Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский, выигравший гонку преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе, объяснил, почему, по его мнению, белорусы выступают лучше россиян на турнире. Первые три места в гонке преследования заняли белорусы, лучшим из россиян оказался Карим Халили, ставший четвёртым.

«Состояние в спринте было намного лучше. Сегодня не скажу, что была какая-то прыть, просто старался работать на рубеже, были ошибки, но доволен, что удалось реализовать себя. Рад за парней: Дима остался на втором месте, Никита подтянулся. Это круто.

Почему лучше россиян? После Олимпиады мы делали разную работу. У нас были сборы, мы тренировались. Думаю, в этом преимущество. Промахи первым выстрелом? Возможно, играло роль волнение, пускай старт не мирового уровня, но всё-таки масштабный, и волнение присутствовало», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

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