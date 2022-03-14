Падин высказался о доминировании белорусских биатлонистов на Кубке СБР

Тренер сборной Беларуси Андрей Падин поделился мнением о результатах на Кубке СБР в Уфе. Сегодня, 14 марта, белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал во время гонки преследования.



«Я бы не назвал преимущество белорусских ребят подавляющим. Хочется сказать, что ребята очень сильно мотивированы. Они не стали рано заканчивать сезон. Для них каждый старт – это праздник, они жаждут побед, поэтому всё и получается.



Мы приехали, взяв по минимуму инвентаря, не так уж много у нас лыж и смазки. Что касается проблем российских спортсменов с этим, я бы задал этот вопрос коллегам из России.



Флаг на финише для Смольского заранее не готовили. Получился форс-мажор. Смольский – человек с большим соревновательным опытом, который прошёл много международных стартов, он знает все варианты ведения гонки. Он вёл себя как настоящий профессионал. Лазовский и Лобастов хотят быть похожими на Смольского, моделируют его поведение, и у них получается.



Сегодня ветер был вроде бы незначительный, но он некоторым спортсменам доставлял неудобства, тем более что он был разнонаправленным. Кто на него реагировал, кто имеет опыт работы в такую погоду, тот и справился со стрельбой.



Трасса здесь достаточно серьёзная, функциональная, паузы для отдыха минимальные, поэтому тут решает функциональная готовность. Поэтому если спортсмен не совсем готов, и ему «помогает» на стрельбище ветер, результат будет не таким, как можно ожидать.



В Тюмени мы будем выступать в усечённом составе, поскольку у некоторых лидеров запланированы реабилитационные мероприятия. У Смольского небольшая травма коленного сустава. Сейчас есть время на восстановление, не хотелось бы его терять», — сказал Падин в эфире «Матч ТВ».

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