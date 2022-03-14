Даниил Серохвостов объяснил, почему стал лишь восьмым в гонке преследования на Кубке СБР

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Серохвостов занял лишь восьмое место, уступив трём белорусам и четырём россиянам.
По словам Даниила, он неудачно отстрелялся на втором и третьем рубежах.
«Поздравляю чемпиона России (Карима Халили. — Прим. «Чемпионата»)! Думаю, стоит похвалить себя за последний рубеж. Второй и третий рубеж вообще не удались. На втором рубеже у меня был тремор, я зачем-то начал стрелять, не успокоившись. А на третьем рубеже я просто поторопился и не доработал последний выстрел. Так бы, думаю, у Карима я сегодня золото бы забрал, если бы не промахи.
Пик формы всё выше и выше у меня. Думаю, в Тюмени будет всё намного лучше. Надеюсь, что мой региональный сервис будет работать. Я так особо с другими не сравнивал. У Саши Логинова совсем лыжи не ехали. Я с кем ни ехал на спусках, всегда ровно ехали. Не сказал бы, что у меня лыжи хуже остальных», — сказал Даниил в эфире «Матч ТВ».
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