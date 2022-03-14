Антон Смольский: после спринта сам был в шоке, что выиграл с таким преимуществом

Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский высказался о своих победах на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. В спринте отрыв Смольского от ближайшего преследователя составил 47,8 секунды, а в гонке преследования — 15,0 секунды.
«Не было прыти, как в спринте. Не знаю, с чем это связано. Может быть, отдохнул больше, чем нужно. Но состоянием доволен. Хотелось работать на рубеже более качественно, но волнение сыграло свою роль.
Сборная Беларуси приехала в Уфу полным составом, и тренеры, и спортсмены. Мы готовимся к каждому старту как к Кубку мира — в этом и есть наше преимущество.
С флагом всегда приятно финишировать, это говорит о том, что есть большое преимущество. Кто передал? Один из наших сервисменов. Мы подготовились, флаги привезли с собой (улыбается).
Я первый раз в Уфе, мне очень нравится. Первое, на что я обратил внимание, — здесь очень насыщенный кислородом воздух, очень приятно дышать, насыщает всё тело. Кроме того, нас тут очень тепло приняли. К нам очень душевно относятся, помогают при любой просьбе. Даже на дистанции была поддержка, как будто в родных Раубичах.
После спринта я сам был в шоке, что выиграл с таким преимуществом. Сегодня было посложнее. А в масс-старте хочу бок о бок побороться с лидерами русского биатлона: Логиновым, Латыповым, Бабиковым, Халили, Серохвостовым. Думаю, они себя ещё покажут», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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