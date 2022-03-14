Серохвостов об отказе СБР от международных гонок: вам унижаться? Вы всё равно в кабинетах

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов прокомментировал ситуацию с отказом национальной команды от международных стартов. Изначально Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил выступления россиянам, но только в нейтральном статусе, после этого в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе отправлять команду на этапы Кубка мира, и уже после этого IBU отстранил россиян от международных соревнований.
«Мы переписывались (с иностранными биатлонистами. — Прим. «Чемпионата»), когда нас закрыли полностью. Не тогда, когда СБР отказался ехать. Кстати, это для меня было непонятно. Сначала же нам разрешали ехать. Но мы сами отказались — что без флага, без гимна, что не хотим унижаться. Какая разница? Вам унижаться? Вы всё равно сидите в кабинетах, а мы бегаем. Что нам эти пять гонок, оставшихся в сезоне? Дайте побегать.
Поэтому для меня было странно, что мы отказались. Я общался с иностранцами. Они писали: понимаем, почему так, на вас зла не держим, ждём, когда вы приедете», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
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