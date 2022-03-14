Даниил Серохвостов высказался об истории с двумя пакетами презервативов на ОИ в Пекине

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов прокомментировал историю с двумя пакетами презервативов, которая случилась на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ранее российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала: «Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали. Они просто очень самоуверенные, эти два ребёнка с детского сада. Заходишь к ним, а у них на сушилке для белья презервативы с кока-колой висят».
«Мы получили много презервативов. Решили проверить, как выглядят. Не то что мы не знали. Просто это олимпийские презервативы. Мы думали, что они будут разных цветов. Но в итоге они оказались одного цвета. Просто структура разная. Делать нечего было. Мы просто их вскрыли. Я решил колой их надуть. Но так получилось, что кола вылилась. У меня несколько дней презерватив на вешалке висел с колой.
Я просто привязал его. Думал, что потом уберу. В итоге про него все забыли. Перед выездом только вспомнили, отрезали и убрали», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 14 марта 2022
-
12:01
-
11:32
-
11:24
-
11:12
-
11:00
-
10:39
-
10:15
-
10:14
-
10:09
-
10:07
-
10:03
-
09:56
-
09:48
-
09:36
-
07:47
- 13 марта 2022
-
20:00
-
19:44
-
18:20
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
15:51
-
15:17
-
13:33
-
13:05
-
12:47
-
12:30
-
11:57
-
11:38
-
11:13
-
10:57
- 12 марта 2022
-
18:03
-
17:23
-
16:20
-
15:57