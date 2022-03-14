Даниил Серохвостов высказался об истории с двумя пакетами презервативов на ОИ в Пекине

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов прокомментировал историю с двумя пакетами презервативов, которая случилась на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ранее российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала: «Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали. Они просто очень самоуверенные, эти два ребёнка с детского сада. Заходишь к ним, а у них на сушилке для белья презервативы с кока-колой висят».

«Мы получили много презервативов. Решили проверить, как выглядят. Не то что мы не знали. Просто это олимпийские презервативы. Мы думали, что они будут разных цветов. Но в итоге они оказались одного цвета. Просто структура разная. Делать нечего было. Мы просто их вскрыли. Я решил колой их надуть. Но так получилось, что кола вылилась. У меня несколько дней презерватив на вешалке висел с колой.

Я просто привязал его. Думал, что потом уберу. В итоге про него все забыли. Перед выездом только вспомнили, отрезали и убрали», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

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