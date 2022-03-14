Эдуард Латыпов объяснил 10-е место в гонке преследования на Кубке СБР

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Латыпов занял 10-е место с четырьмя промахами.

По словам спортсмена, ему не хватило сил и концентрации на последнем рубеже.

«Гонка сложилась не так, как планировал. До последнего рубежа всё складывалось по моему плану, я боролся с лидерами, но на последнем рубеже не хватало сил и концентрации, чтобы доработать именно качественно. Надеюсь, что соберу стрельбу и на чемпионате России в Тюмени всё будет хорошо. Масс-старт побегу.

Почему такое больше превосходство белорусов? Есть на это причины, но не хотелось бы про них говорить. Мы перепраздновали, а они тренировались? В этом тоже есть причина. Думаю, в большей степени другое. Мы находимся в регионах, у всех сервис разный. Наши лыжи сборные остались в Москве, потому что мы на Кубок мира собирались всё-таки. Думали, что справимся со своими лыжами, но тут ударили морозы. Думали, будет весенняя погода, а тут прям как в Пекине.

Сегодня уже было лучше, лыжи отработали хорошо. Функциональное состояние хорошее, хоть есть такой загруз. Встречи выматывают всё-таки. Когда будет ноль? Я стараюсь, с каждым днём больше пытаюсь, но пока не идёт», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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