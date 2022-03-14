Васильев — о результатах Кубка СБР: надеюсь, наши биатлонисты просто готовятся к ЧР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о результатах на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Сегодня, 14 марта, там состоялась гонка преследования. Весь пьедестал заняли белорусские биатлонисты, а лучшим среди россиян стал Карим Халили, который показал четвёртый результат.



«Белорусы — молодцы. Надо уметь стрелять, а у нас в этом компоненте проблема. Конечно, на новый олимпийский, я надеюсь, цикл надо привлекать тренеров из классической стрельбы. У наших немного замылился глаз, к сожалению, не могут найти ошибки, свежий взгляд будет очень полезен.



Возможно, биатлонисты готовятся к чемпионату страны — это главный старт. Надеюсь на то, что они просто готовятся к чемпионату России», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.