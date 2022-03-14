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Миронова: у меня полное непонимание, что произошло на последней стрельбе

Миронова: у меня полное непонимание, что произошло на последней стрельбе
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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала собственное выступление в гонке преследования на Кубке СБР в Уфе. Гонку выиграла белоруска Динара Алимбекова, а Миронова показала седьмой результат. Второе место заняла россиянка Ирина Казакевич, а третьей стала ещё одна представительница России Кристина Резцова.

«На самом деле у меня полное непонимание, что произошло на последней стрельбе. Я работала так, что чётко видела мушку в мишени. Мне нужно разобрать этот рубеж и понять, почему было так много промахов. Так не должно быть.

Самочувствие на самом деле было неплохое. Я даже последний круг прошла так, что не упала, не лежала долго на финише, как обычно. Нужно разобраться со стойкой, и, думаю, что всё будет в порядке», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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