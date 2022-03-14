Кристина Резцова высказалась о пяти промахах на первой стрельбе в гонке преследования

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала то, что допустила пять промахов на первой стрельбе в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Спортсменка закончила дистанцию с шестью промахами и стала третьей.
«Я думала, что у меня на первом огневом рубеже сломалась установка. Но потом мне сказали, что все выстрелы были в молоко. Я не знаю, что произошло. Я сделала поправку буквально два щелчка – это совсем незначительно. Для меня пока это необъяснимо. Видимо, это мой какой-то косяк, но пока не знаю, что случилось.
Я сразу сказала себе, что не буду сдаваться. Первый огневой рубеж, так скажем, разминочный. После него может случиться всё что угодно. Поэтому моей задачей было просто дальше собраться и сделать своё дело. Я старалась по максимуму работать. И больше расстроилась из-за одного промаха на стойке, чем из-за пяти на лёжке.
Я сегодня себя очень хорошо чувствовала, лучше, чем на спринте. Уже немного разогналась, почувствовала свои кондиции. Всё в порядке. Я не переставала тренироваться, готовиться. Думаю, что и на чемпионате России я тоже буду в хорошей форме», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
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