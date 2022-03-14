Казакевич: дотерпела до второго места на Кубке СБР, удалось проверить себя

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала собственное выступление на Кубке Союза биатлонистов России. Она заняла второе место в гонке преследования, уступив лишь Динаре Алимбековой из Беларуси.



«Последний круг? Я не знала, с каким отрывом шла впереди. Я видела, что девчонки были ещё на кругах. Думала, что Ирина и Светлана выйдут за мной, а оказалось, что Кристина и Ирина. Уже на предфинишном подъёме всех гнали, и я поняла, что девчонки очень близко. Когда был финальный разворот, я видела, что Кристина и Ирина уже наступают нас пятки. Решающей стала равнина, как и у ребят. Я себя настраивала, что здесь будет решаться всё. Дотерпела до второго места. Удалось проверить себя.



Для меня это важные гонки, особенно контактные, потому что это опыт. Сегодня я смогла справиться с заключительной стойкой в такой ажиотажной ситуации, что для меня плюс. Мы подходили с Ларисой Куклиной, девчонки уже ушли, для меня было важно отработать этот рубеж», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме Динара Алимбекова с большим отрывом выиграла гонку преследования на Кубке СБР в Уфе