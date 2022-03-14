Алимбекова прокомментировала собственные слова о том, что не хотела ехать на Кубок СБР

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прояснила собственные слова о том, что она не хотела ехать на Кубок СБР в Уфу. Ранее спортсменка заявила, что поехала после того, как настояли тренеры.



«Прошлый раз немного неправильно записали мои слова, не знаю, как так вышло. Я прочитала статью, где написано, что я не очень хотела ехать поддерживать команду. Я сказала, что не очень хотела ехать, но когда попросили поддержать команду, согласилась, потому что мальчишки, девчонки некоторые планировали ехать. Сегодняшняя победа никак не меняет мои слова. Я действительно не хотела сюда ехать, и я на дистанции уже почувствовала, что не хватает скоростной работы, которая бы мне сегодня ещё больше помогла.



Здесь трасса не из простых, поэтому не могу всё спихнуть на то, что не тренировалась как следует. Здесь тяжело всем: и подготовленным, и нет. Здесь хорошая атмосфера, и мне уже пишут болельщики из Беларуси, что тоже хотели бы быть здесь, поболеть и не думали, что будет такая атмосфера. Я тоже не думала об этом. После спринта ко мне подходили и маленькие дети, и люди в возрасте, которые благодарили и говорили, что не надеялись меня уже здесь увидеть, но очень рады, что мы приехали в Россию. Мы радуем их своим присутствием — это очень приятно и не хочется обижать людей, которые нас ждали. Я не жалею, что приехала.



Настроение, конечно, на гонке хорошее, обо всём забываешь, но приходишь в гостиничный номер и новости огорчают. В мегамасс-старте побегу. Я приехала сюда соревноваться, бежать всю программу. Был выбор: или сюда, или в Тюмень. Здесь мне программа показалась интереснее. Тут можно поучаствовать в мегамасс-старте, в котором я ещё ни разу не выступала. Будет интересно, это новый формат гонки, даже на Кубке мира такого нет ещё. Он мне даже снился на днях, потому что я не представляю, как его бегать. Мужскую гонку смотрела по телевизору и до её начала все интервью.



Непривычно смотреть «Матч ТВ», потому что раньше я его не смотрела. Вдохновил финиш с двумя флагами, я поздравила всех тренеров, ребят. Это хороший уровень, я знаю, что они много тренировались. Я всегда говорила, что наши ребята тренируются так много, что я не знаю, кто ещё столько тренируется. Они заслуженно сегодня на пьедестале, но всё равно сильная конкуренция тут. Романтический золотой дубль? Получается, так», — передаёт слова Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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