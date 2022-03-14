Кристина Резцова предположила, почему сделала пять промахов на первой стрельбе в пасьюте

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала то, что допустила пять промахов на первой стрельбе в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Спортсменка закончила дистанцию с шестью промахами и стала третьей.

«Что случилось на первой стрельбе? Пока не знаю. Все выстрелы были даже не в стойку, а в белое. Потом я сделала совсем небольшую поправку и стреляла в ноль.

Не знаю, что случилось, но, видимо, моя ошибка в изготовке. У меня с лёжкой очень большие проблемы в этом сезоне. Я не могу почувствовать свою стрельбу, пытаюсь с этим разобраться. Каждый день происходит что-то новое в не очень хорошем смысле, поэтому ничего удивительного в этих промахах нет. Я даже не расстроилась. Есть только злость на саму себя, что никак не могу разобраться сама с собой. В целом довольна и гонкой, и своим состоянием. Надеюсь, что в мегамасс-старте уже не допущу таких ошибок», — рассказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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