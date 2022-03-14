Кристина Резцова предположила, почему сделала пять промахов на первой стрельбе в пасьюте

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала то, что допустила пять промахов на первой стрельбе в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Спортсменка закончила дистанцию с шестью промахами и стала третьей.
«Что случилось на первой стрельбе? Пока не знаю. Все выстрелы были даже не в стойку, а в белое. Потом я сделала совсем небольшую поправку и стреляла в ноль.
Не знаю, что случилось, но, видимо, моя ошибка в изготовке. У меня с лёжкой очень большие проблемы в этом сезоне. Я не могу почувствовать свою стрельбу, пытаюсь с этим разобраться. Каждый день происходит что-то новое в не очень хорошем смысле, поэтому ничего удивительного в этих промахах нет. Я даже не расстроилась. Есть только злость на саму себя, что никак не могу разобраться сама с собой. В целом довольна и гонкой, и своим состоянием. Надеюсь, что в мегамасс-старте уже не допущу таких ошибок», — рассказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 14 марта 2022
-
13:12
-
12:46
-
12:44
-
12:30
-
12:28
-
12:26
-
12:23
-
12:19
-
12:01
-
11:32
-
11:24
-
11:12
-
11:00
-
10:39
-
10:15
-
10:14
-
10:09
-
10:07
-
10:03
-
09:56
-
09:48
-
09:36
-
07:47
- 13 марта 2022
-
20:00
-
19:44
-
18:20
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
15:51
-
15:17
-
13:33
-
13:05
-
12:47
-
12:30