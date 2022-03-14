Тренер сборной Беларуси прокомментировал отстранение биатлонистов от международных гонок

Тренер сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить белорусских спортсменов от международных стартов.

«Мы стараемся избегать этой темы. Тем более что не имеем никакой возможности повлиять на ситуацию. Можем только подстроиться под неё.

Мотивация? Я бы не сказал, что с мотивацией у белорусских ребят есть какие-то проблемы. Здесь важно другое: надо приложить все усилия к тому, чтобы сохранить себя как спортсмена. Когда-нибудь отстранение закончится (хотелось бы надеяться на то, что оно не затянется совсем уж надолго), и все мы должны быть готовыми к тому, чтобы вернуться в хороших кондициях, а не начинать разгон с нуля, когда придётся выходить на старт», — приводит слова Падина «RT на русском».

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