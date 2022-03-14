«На один «Глобус» ближе к Фуркаду». Корнев — о победе в общем зачёте юниорского Кубка мира

Российский биатлонист Александр Корнев оценил итоги международного сезона — 2021/2022. Корнев стал победителем общего и спринтерского зачётов юниорского Кубка мира.
«Удовлетворённость есть, но чемпионат Европы и чемпионат мира без медалей, а забирать медали мы можем. Надо проделать очень большой объём работы, чтобы дальше было лучше.
Ставил цель на сезон выиграть БХГ? Я даже не знал, что среди юниоров разыгрывают «Хрустальные глобусы» (улыбается). Узнал об этом в середине чемпионата мира, когда сказали, что у меня будет «Глобус» за спринтерский зачёт. Узнав, что могу выиграть и «Большой», подумал, что я ещё на один «Глобус» ближе к Фуркаду», — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью читайте на «Чемпионате».
- 14 марта 2022
-
19:26
-
16:19
-
15:51
-
14:05
-
13:41
-
13:12
-
12:46
-
12:44
-
12:30
-
12:28
-
12:26
-
12:23
-
12:19
-
12:01
-
11:32
-
11:24
-
11:12
-
11:00
-
10:39
-
10:15
-
10:14
-
10:09
-
10:07
-
10:03
-
09:56
-
09:48
-
09:36
-
07:47
- 13 марта 2022
-
20:00
-
19:44
-
18:20
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
15:51