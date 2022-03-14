«На один «Глобус» ближе к Фуркаду». Корнев — о победе в общем зачёте юниорского Кубка мира

Российский биатлонист Александр Корнев оценил итоги международного сезона — 2021/2022. Корнев стал победителем общего и спринтерского зачётов юниорского Кубка мира.

«Удовлетворённость есть, но чемпионат Европы и чемпионат мира без медалей, а забирать медали мы можем. Надо проделать очень большой объём работы, чтобы дальше было лучше.

Ставил цель на сезон выиграть БХГ? Я даже не знал, что среди юниоров разыгрывают «Хрустальные глобусы» (улыбается). Узнал об этом в середине чемпионата мира, когда сказали, что у меня будет «Глобус» за спринтерский зачёт. Узнав, что могу выиграть и «Большой», подумал, что я ещё на один «Глобус» ближе к Фуркаду», — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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