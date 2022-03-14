«Сказал, что сожалеет». Корнев рассказал о реакции С. Фуркада на отстранение россиян

Российский биатлонист Александр Корнев рассказал, как зарубежные коллеги восприняли отстранение сборной России с юниорского чемпионата мира в США.

«Нас многие поддержали – французы, немцы, финны, ещё кто-то подходил. Они сожалели, что нас не допустили до эстафеты.

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Когда флаг поменяли в первый день, к нам пришёл Симон Фуркад и наклеил российский флажочек. Этот был очень приятный поступок с его стороны. Когда нас сняли с эстафеты, он подходил к нам, сказал, что сожалеет, что ему грустно, что так получилось, пожал всем руки, попрощался. Одному тренеру подарил свою разминочную кофту. Никакого напряжения со стороны соперников не чувствовалось, всё было хорошо. Была максимальная адекватность», — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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