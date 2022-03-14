В Уфе прошли связки спринт-гонка преследования в рамках Кубка Союза биатлонистов России (СБР). Напомним, в соревнованиях, помимо россиян, принимают участие белорусские спортсмены.
Примечательно, что в четырёх прошедших гонках лишь единожды победу одержал представитель России – Ирина Казакевич выиграла спринт. В обеих мужских гонках победу одержал призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) белорус Антон Смольский, а женский пасьют выиграла олимпийская чемпионка 2018 года Динара Алимбекова.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Что вы думаете о поражениях российских биатлонистов от белорусов на Кубке СБР?»
Кубок СБР завершится 16 марта гонками с общего старта.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с военной спецоперацией России на Украине.
- 14 марта 2022
-
22:14
-
20:01
-
19:26
-
16:19
-
15:51
-
14:05
-
13:41
-
13:12
-
12:46
-
12:44
-
12:30
-
12:28
-
12:26
-
12:23
-
12:19
-
12:01
-
11:32
-
11:24
-
11:12
-
11:00
-
10:39
-
10:15
-
10:14
-
10:09
-
10:07
-
10:03
-
09:56
-
09:48
-
09:36
-
07:47
- 13 марта 2022
-
20:00
-
19:44
-
18:20
-
16:42
-
16:30