Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Что вы думаете о поражениях российских биатлонистов от белорусов на Кубке СБР?

Что вы думаете о поражениях российских биатлонистов от белорусов на Кубке СБР?
Комментарии

В Уфе прошли связки спринт-гонка преследования в рамках Кубка Союза биатлонистов России (СБР). Напомним, в соревнованиях, помимо россиян, принимают участие белорусские спортсмены.

Примечательно, что в четырёх прошедших гонках лишь единожды победу одержал представитель России – Ирина Казакевич выиграла спринт. В обеих мужских гонках победу одержал призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) белорус Антон Смольский, а женский пасьют выиграла олимпийская чемпионка 2018 года Динара Алимбекова.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Что вы думаете о поражениях российских биатлонистов от белорусов на Кубке СБР?»

Кубок СБР завершится 16 марта гонками с общего старта.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с военной спецоперацией России на Украине.

«Мы перепраздновали». Белорусские биатлонисты просто выносят россиян на Кубке СБР «Мы перепраздновали». Белорусские биатлонисты просто выносят россиян на Кубке СБР
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022