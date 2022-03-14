Что вы думаете о поражениях российских биатлонистов от белорусов на Кубке СБР?

В Уфе прошли связки спринт-гонка преследования в рамках Кубка Союза биатлонистов России (СБР). Напомним, в соревнованиях, помимо россиян, принимают участие белорусские спортсмены.

Примечательно, что в четырёх прошедших гонках лишь единожды победу одержал представитель России – Ирина Казакевич выиграла спринт. В обеих мужских гонках победу одержал призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) белорус Антон Смольский, а женский пасьют выиграла олимпийская чемпионка 2018 года Динара Алимбекова.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Что вы думаете о поражениях российских биатлонистов от белорусов на Кубке СБР?»

Кубок СБР завершится 16 марта гонками с общего старта.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с военной спецоперацией России на Украине.