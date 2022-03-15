Чемпион мира Доминик Виндиш объявил о завершении карьеры

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш объявил, что завершит профессиональную карьеру по итогам сезона-2021/2022.

Виндиш планирует выступить на заключительном, 10-м этапе Кубка мира в Осло (Норвегия), который пройдёт с 17 по 20 марта.

«Счастлив уйти, находясь в отличной форме. Масс-старт на Олимпийских играх (5-е место. – Прим. «Чемпионата») был своего рода подведением итогов моей карьеры. Теперь, когда я всё обдумал, я вижу, что проекты, которые запланировал на будущее, кажутся мне большей мотивацией, чем ещё один сезон в качестве спортсмена», — приводит слова Виндиша пресс-служба IBU.

33-летний Виндиш – трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2014-й – смешанная эстафета, 2018-й – спринт и смешанная эстафета), чемпион мира 2019 года в масс-старте, двукратный победитель этапов Кубка мира.