«Усталое лицо». Тарьей Бё показал фото с этапа Кубка мира по биатлону в Отепя
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Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Тарьей Бё опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. Снимок сделан на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония), который состоялся в минувшие выходные.
«Усталое лицо», — подписал он фотографию.
Фото: «инстаграм» тарьея бё
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей Бё завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бё-старший занимает шестую строчку. На его счету 545 очков. У француза Кентена Фийона Майе, занимающего первое место, 870 очков.
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