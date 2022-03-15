«Усталое лицо». Тарьей Бё показал фото с этапа Кубка мира по биатлону в Отепя

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Тарьей Бё опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. Снимок сделан на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония), который состоялся в минувшие выходные.

«Усталое лицо», — подписал он фотографию.

Фото: «инстаграм» тарьея бё

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей Бё завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бё-старший занимает шестую строчку. На его счету 545 очков. У француза Кентена Фийона Майе, занимающего первое место, 870 очков.

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