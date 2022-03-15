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Президент СБР Виктор Майгуров назвал причины отставания россиян от белорусов на Кубке СБР

Президент СБР Виктор Майгуров назвал причины отставания россиян от белорусов на Кубке СБР
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал результаты российских биатлонистов на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Вчера, 14 марта, на турнире состоялись мужская и женская гонки преследования, которые выиграли представители Беларуси Антон Смольский и Динара Алимбекова соответственно. При этом у мужчин белорусы заняли весь пьедестал.

По словам Майгурова, отставание россиян от белорусов объясняется тем, что у последних более качественный сервис, а также тем, что белорусы после Олимпиады готовились на сборах, а россияне — нет.

«Я предполагаю, что дело здесь не столько в самих лыжах – и самые элитные лыжи требуют профессиональной подготовки. Сервис сборной Беларуси в Уфе обыгрывает сервис большинства региональных команд, их уровень просто несопоставим. Плюс белорусы после Олимпиады готовились на сборах, а наших тренерский штаб распустил по домам и собрал буквально за неделю до соревнований. Так стоит ли удивляться?

Заметьте, спортсменки из сборной России почему-то на лыжи не жалуются и конкуренцию своим белорусским соперницам вполне себе составляют. Хотя многие специалисты ожидали увидеть в Уфе более равную борьбу скорее у мужчин, чем у женщин», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Сервис белорусов несопоставим с сервисом наших регионов». Глава СБР — о неудачах россиян «Сервис белорусов несопоставим с сервисом наших регионов». Глава СБР — о неудачах россиян

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