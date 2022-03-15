Глава СБР Виктор Майгуров отреагировал на жалобы Логинова и Каминского на лыжи

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова биатлониста Александра Логинова и старшего тренера национальной команды Юрия Каминского. Ранее Логинов говорил, что на Кубке СБР в Уфе у него нет «боевых» лыж, и Каминский сетовал на это.
«Здесь, видимо, сработал эффект испорченного телефона. Есть два пула лыж: лыжи, которые спортсмены получают по контракту от фирмы-производителя в личное пользование, и лыжи, которые по такому же контракту получает СБР для использования в сборной России. На складе СБР сейчас находятся только лыжи сборной, личные лыжи спортсменов должны быть у них.
Не готов говорить о точном количестве пар у любого сборника, но у каждого из лидеров это примерно 15-20 личных пар. Которые, повторюсь, мало просто иметь, но ещё и нужно профессионально подготовить к гонке», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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