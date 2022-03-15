«Плачевное зрелище». Советский чемпион ОИ — о результатах россиян на Кубке СБР в Уфе

Олимпийский чемпион 1984 года в эстафете Юрий Кашкаров прокомментировал результаты российских биатлонистов на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Вчера, 14 марта, на турнире состоялись мужская и женская гонки преследования, которые выиграли представители Беларуси Антон Смольский и Динара Алимбекова соответственно. При этом у мужчин белорусы заняли весь пьедестал.

«Зрелище, конечно, плачевное. Наши биатлонисты совершенно не готовы выступать. Отношение к спорту у них какое-то странное. Все ждут международных соревнований, а на внутрироссийских стартах хорошо выступать не надо. Не готовятся к турнирам, отсюда и такой результат. Белорусы, которые в целом слабее, выступают в Уфе гораздо лучше», — приводит слова Кашкарова «Советский спорт».

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