Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, как восприняла слова Экхофф о высокомерности россиянок

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что думает по поводу слов двукратной олимпийской чемпионки, представительницы Норвегии Тириль Экхофф. Ранее Экхофф заявила, что «у россиянок, кроме Юрловой, чрезвычайно высокомерный взгляд».

«Огорчилась больше тому, что наши девчонки, выступающие на Кубке мира, не знают иностранных языков. Взгляд их не потому пугает иностранок, что суров или нелюдим, наверное, а оттого, что не могут поговорить по душам. И понять: не так уж сильно мы отличаемся», — приводятся слова Юрловой-Перхт на сайте телеканала «Матч ТВ».

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги выступления россиян на Олимпиаде-2022 в Пекине.