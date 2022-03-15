Зигфрид Мазе рассказал, планирует ли остаться в сборной Норвегии по окончании сезона
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Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, французский специалист Зигфрид Мазе рассказал, планирует ли остаться в норвежской команде после завершения сезона-2021/2022. У Мазе заканчивается контракт.
«В данный момент я не соблазняюсь на другие предложения. Мы всё ещё ведём переговоры с норвежской федерацией, но моё сердце по-прежнему здесь. Сейчас я не хочу двигаться в другом направлении», — приводит слова Мазе TV2.
Отмечается, что после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Мазе получит от Федерации биатлона Норвегии предложение о новом контракте. Его детали стороны обсудят завтра, 16 марта.
«Мы должны соотнести, что они ожидают от моей работы и я, в свою очередь, от них. Надеюсь, мы придём к соглашению», — добавил Мазе.
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