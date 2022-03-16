Евгений Гараничев почувствовал себя плохо во время мега-масс-старта на Кубке СБР

Российский биатлонист Евгений Гараничев не смог побороться за призовые места в мега-масс-старте на Кубке Союза биатлонистов России, проходящем в Уфе. Евгений, не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах, остановился прямо на трассе на последнем круге. Судя по всему, у Гараничева случились проблемы со здоровьем.
Чуть отдышавшись, биатлонист продолжил соревнования, но далее по лыжне шёл очень медленно и не боролся с конкурентами. В результате он финишировал на седьмой позиции.
Напомним, белорусский биатлонист Никита Лобастов одержал итоговую победу в состязании. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, на его счету два неточных выстрела. Он отстал от Лобастова на 12,1 секунды, занял второе место и стал чемпионом России. Замкнул тройку его соотечественник Даниил Серохвостов, уступивший Латыпову всего 0,4 секунды.
- 16 марта 2022
-
10:57
-
10:56
-
10:53
-
10:43
-
10:35
-
10:32
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:54
-
09:49
-
09:41
- 15 марта 2022
-
22:15
-
21:39
-
21:05
-
20:32
-
19:56
-
19:08
-
18:36
-
17:31
-
15:27
-
14:06
-
13:40
-
12:00
-
11:00
-
08:13
-
00:26
- 14 марта 2022
-
22:14
-
20:01
-
19:26
-
16:19
-
15:51
-
14:05
-
13:41