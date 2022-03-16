Евгений Гараничев почувствовал себя плохо во время мега-масс-старта на Кубке СБР

Российский биатлонист Евгений Гараничев не смог побороться за призовые места в мега-масс-старте на Кубке Союза биатлонистов России, проходящем в Уфе. Евгений, не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах, остановился прямо на трассе на последнем круге. Судя по всему, у Гараничева случились проблемы со здоровьем.

Чуть отдышавшись, биатлонист продолжил соревнования, но далее по лыжне шёл очень медленно и не боролся с конкурентами. В результате он финишировал на седьмой позиции.

Напомним, белорусский биатлонист Никита Лобастов одержал итоговую победу в состязании. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, на его счету два неточных выстрела. Он отстал от Лобастова на 12,1 секунды, занял второе место и стал чемпионом России. Замкнул тройку его соотечественник Даниил Серохвостов, уступивший Латыпову всего 0,4 секунды.