Даниил Серохвостов рассказал, как проиграл Латыпову 2-е место на финише мега-масс-старта

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как уступил соотечественнику Эдуарду Латыпову на финише мега-масс-старта на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Латыпов опередил Серохвостова на 0,4 секунды и стал вторым, победу в гонке одержал белорус Никита Лобастов.
«Я понял, что надо обыгрывать Латыпова только здесь (на финише. — Прим. «Чемпионата»), потому что мы шли все вместе. Я вёл толпу и ничего не видел. У меня был план убежать от всех, но Эдик понял, что я не убегу, обогнал меня и уехал. Я его еле догнал к финишу, там уже начали на равных рубиться. Тут длинная прямая, без разницы, каким в заключительный поворот зайдёшь. Боковым зрением на этом повороте видишь, кто едет дальше.
Сегодня вообще крутая гонка. Я ждал масс-старта, так как у нас был небольшой план и мы его придерживались. План заключался в том, что на первых кругах мы растягиваем толпу и взвинчиваем темп. Поэтому мы с Эдиком сразу ушли в отрыв. Потом уже, после первого рубежа — как пойдёт. В Тюмени так же сделаем», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
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