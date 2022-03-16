Латыпов: подарили хорошую борьбу. Болельщикам, думаю, это было очень интересно

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал гонку и тактическую борьбу с Даниилом Серохвостовым в супер-масс-старте на Кубке СБР в Уфе.
«Было всё по-другому (не как говорит Серохвостов. – Прим. «Чемпионата».). Я караулил Даниила, потому что знал, что он в какой-то момент начнёт взвинчивать темп. Моя самая главная задача была выбрать правильную позицию. Как раз он начал атаку на большом подъёме, я выбрал правильную позицию, встал в спину, но Даниила чуть-чуть не хватило на выходе. Там уже я подключился, но я знал, что он всё равно зацепится.
На финише мои опасения подтвердились, и Даниил догонял. Я полностью сбрасываю скорость, говорю: «Давай в кошки-мышки играть». Подарили хорошую борьбу. Болельщикам, думаю, это было очень интересно. Они увидели, как два сильных спортсмена разбираются на финише. Можно атаковать в любом случае. Если правильно зайти в этот поворот, то небольшое преимущество получить тоже можно. Чувствуешь как-то интуитивно, приближается соперник или нет. Там всё тоненько и на ощущениях всё.
По плану Серохвостова после первого рубежа стало тяжело. Понятно, что план не сработал сегодня. Было опасно так делать, потому что самочувствие неидеальное, когда мы сделали с Даниилом такую протяжку, следующие круги уже на зубах шли. В любом случае это опыт. Думаю, всем это понравилось», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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