Серохвостов: мы начали первые два круга быстро, была тактика растянуть толпу

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал гонку и тактическую борьбу с Эдуардом Латыповым в супер-масс-старте на Кубке СБР в Уфе.

«Эдуард — более резкий парень, чем я, он доехал быстрее. Доволен гонкой, удалось почти всё. Были силы. Мы начали первые два круга быстро, была тактика растянуть толпу. Но после этих двух кругов, после стрельбы, я шёл из последних сил четыре круга. Была тяжёлая гонка, но я доволен. Не было желания по привычке пойти на рубеж после первого круга, я понимал, что мне два круга ехать.

Мега-масс-старт мне понравился, не вижу отличий от обычного масс-старта: дистанция та же, рубежи те же. Просто гонка для большего количества людей. Критика на мне никак не отражалась. Я и так понимал, что мы проигрываем, и без комментариев каких-то. Сегодня ехали с парнями из Беларуси на спуске. До этого я два дня думал, что парни лучше подвелись (к соревнованиям. – Прим. «Чемпионата».), но на самом деле у них лыжи едут получше, чем у нас. Конкурировать тут с ними тяжело, если они не промажут. А так на спусках они довольно быстро уезжали и на равнине легче шли. Почему сноуборд в руках? Я с ним сейчас выйду», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».