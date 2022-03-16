Тренер Беларуси предположил, почему Антон Смольский не попал в тройку в мега-масс-старте

Тренер сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин рассказал, с чем, по его мнению, связано то, что Антон Смольский, ранее выигравший спринт и гонку преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе, стал лишь четвёртым в мега-масс-старте. У Смольского три промаха и 28,6 секунды отставания от соотечественника, Никиты Лобастова, выигравшего гонку.

«Стрельба на ноль сегодня получилась не у всех спортсменов, но это спорт. Кто меньше всех допускает ошибок, тот и выигрывает. Сегодня Никите удалось иделаьно пройти стрелковую часть, поэтому результат оказался положительным.

Лобастова хватило на три гонки, а Смольского нет? Я бы так не сказал. По отношению к Никите Антон проиграл достаточно немного, ему просто помешали попасть на подиум три штрафных круга. Ему можно было стрельнуть на два штрафных круга меньше, тогда бы он тоже смог бороться за призы. Состояние у него тоже хорошее, но у всех разный организм. У всех наступила лёгкая усталость, просто на кого-то она повлияла побольше, на кого-то поменьше.

Почему мало людей отработали на ноль? Гонка контактная, азартная, здесь много решает психология. У кого с этим сильных проблем нет, кто контролирует свои действия, у того и получается хорошая стрельба», — сказал Падин в эфире «Матч ТВ».

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