«Мы опять всё проиграли». Тренер сборной России — о мега-масс-старте на Кубке СБР

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал итоги мега-масс-старта на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Победу в гонке одержал белорус Никита Лобастов, лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший второе место.

«Гонку оценю удовлетворительно. Да, мы опять всё проиграли. Этому есть объяснение. Причин много на самом деле. Первое — ребята форму уже потеряли. Восстановить мы не успели, мало времени было. Ну и пика, как по ходу сезона, уже не получится. Второе — здесь проблема была с лыжами и смазками. Но сейчас уже значительно лучше.

Конечно, неприятно дома проигрывать, но здесь не было цели выиграть любой ценой. На сегодня главное из того, что осталось, — чемпионат в Тюмени. Сегодня я доволен стрельбой, после того, что было в предыдущих гонках, это прогресс», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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