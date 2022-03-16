Эдуард Латыпов рассказал, как выиграл у Серохвостова 2-е место на финише мега-масс-старта

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как победил соотечественника Даниила Серохвостова на финише мега-масс-старта на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Латыпов опередил Серохвостова на 0,4 секунды и стал вторым, победу в гонке одержал белорус Никита Лобастов.

«Даниил – сильный спортсмен, на последнем подъёме мы понимали, что будем разбираться на финишной прямой. Он до последнего меня напрягал. Я тактически пытался всё грамотно сделать. Но до последнего думал, что он навяжет борьбу. Я отдал все силы, чтобы выиграть сегодня.

Лыжи есть. Я подарил их детям в своём селе, а они позавчера приехали сюда и сказали: «Может, тебе их отдать?» Я их откатал, это топовые лыжи, в эту погоду они подошли. У меня были лыжи хорошие, но не для этой погоды. Обратно лыжи детям верну.

Сегодня самый сложный день для меня. Гонка началась хорошо, но потом силы покидали. Даже на старт выходил с опустошением. В голове было, что надо отдать сегодня все силы, чтобы порадовать болельщиков. Опережаю Логинова в рейтинге СБР? Борьба продолжается, встретимся в Тюмени. Будут ещё интереснее гонки.

Личные гонки в Тюмени точно побегу и большую эстафету. Пока в планах три гонки. Всем болельщикам большое спасибо. Биатлон возвращается с болельщиками, мы этому очень рады. Что собирались сделать с Серохвостовым на награждении? Так как Даниил любит кататься на сноуборде, я хотел выкатить его на сноуборде, чтобы он поприветствовал болельщиков. Хотели повеселить публику и устроить праздник. У нас строгие правила», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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