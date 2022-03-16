Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эдуард Латыпов объяснил, почему Даниилу Серохвостову дали прозвище Монгол

Эдуард Латыпов объяснил, почему Даниилу Серохвостову дали прозвище Монгол
Комментарии

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал, почему его товарищу по команде Даниилу Серохвостову дали прозвище Монгол.

«Он когда-то сказал, что живет в Барнауле. Его спросили: «Это рядом с Монголией?» – «Да». Ну после этого и пошло. Он не обижается, всё нормально. Мне кажется, он на это прозвище чаще откликается, чем на Даниила.

Есть ли у меня прозвище? Буйвол, наверно. Насколько было тяжело настраиваться после провальных дней? Настраивался, делал выводы, анализировал, думал, где добавить, где тот резерв, который поможет показать максимум. В двух гонках не получилось, сегодня смог мобилизовать все силы. Я прям давил на себя, чтобы показать результат. Может ли Серохвостов потом выступить на сноуборде? Он может», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022