Эдуард Латыпов объяснил, почему Даниилу Серохвостову дали прозвище Монгол

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал, почему его товарищу по команде Даниилу Серохвостову дали прозвище Монгол.
«Он когда-то сказал, что живет в Барнауле. Его спросили: «Это рядом с Монголией?» – «Да». Ну после этого и пошло. Он не обижается, всё нормально. Мне кажется, он на это прозвище чаще откликается, чем на Даниила.
Есть ли у меня прозвище? Буйвол, наверно. Насколько было тяжело настраиваться после провальных дней? Настраивался, делал выводы, анализировал, думал, где добавить, где тот резерв, который поможет показать максимум. В двух гонках не получилось, сегодня смог мобилизовать все силы. Я прям давил на себя, чтобы показать результат. Может ли Серохвостов потом выступить на сноуборде? Он может», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 16 марта 2022
-
10:57
-
10:56
-
10:53
-
10:43
-
10:35
-
10:32
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:54
-
09:49
-
09:41
- 15 марта 2022
-
22:15
-
21:39
-
21:05
-
20:32
-
19:56
-
19:08
-
18:36
-
17:31
-
15:27
-
14:06
-
13:40
-
12:00
-
11:00
-
08:13
-
00:26
- 14 марта 2022
-
22:14
-
20:01
-
19:26
-
16:19
-
15:51
-
14:05
-
13:41