Эдуард Латыпов объяснил, почему Даниилу Серохвостову дали прозвище Монгол

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал, почему его товарищу по команде Даниилу Серохвостову дали прозвище Монгол.

«Он когда-то сказал, что живет в Барнауле. Его спросили: «Это рядом с Монголией?» – «Да». Ну после этого и пошло. Он не обижается, всё нормально. Мне кажется, он на это прозвище чаще откликается, чем на Даниила.

Есть ли у меня прозвище? Буйвол, наверно. Насколько было тяжело настраиваться после провальных дней? Настраивался, делал выводы, анализировал, думал, где добавить, где тот резерв, который поможет показать максимум. В двух гонках не получилось, сегодня смог мобилизовать все силы. Я прям давил на себя, чтобы показать результат. Может ли Серохвостов потом выступить на сноуборде? Он может», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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