Серохвостов: каково быть Монголом? Тяжеловато это. Когда гимн играет — шапку не снимаю
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своём прозвище в команде и о том, как проиграл Эдуарду Латыпову на финише супер-масс-старта на Кубке СБР в Уфе.
«Каково быть Монголом? Тяжеловато это, конечно. Когда гимн играет – шапку не снимаю. Вот Латыпов больше всех меня травит, буллит. Почему проиграл Латыпову на финише? Я же не должен его дома обгонять. Сдался, блин. Если б не сдался, то выиграл бы. Как настраивался на гонку? Никак. До девяти поспал, встал, лыжи откатал и поехал. Почему один из Новосибирска выступаю? Команда готовится к чемпионату в Тюмени. Сноуборд — это мой следующий вид спорта (смеётся). Думаю, лет до 40 в биатлоне побегаю, а потом перейду», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
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