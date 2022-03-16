Ирина Казакевич подвела итоги выступлений на Кубке СБР. Она попала в тройку во всех гонках

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свои результаты на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Спортсменка выиграла спринт, стала второй в гонке преследования и заняла третье место в мега-масс-старте.
«Для меня этот Кубок СБР прошёл удачно. Рада, что многие моменты здесь у меня получилось реализовать. Наверное, для меня важнее было бы участие на Кубке мира, была очень неплохая форма. Мы готовились, я настраивала себя на борьбу на Кубке мира, уже обретя какую-то уверенность. Но я рада выступить здесь, тем более здесь столько болельщиков! Я не так часто выступала при таком количестве людей, особенно когда кричат на рубеже. Для меня это опыт, потому что я смогла справиться на рубежах при такой поддержке болельщиков.
У нас хорошая работа лыж. У нас не так много сервиса, но есть Алексей Шевченко, он работает в составе национальной команды. У нас всё отлажено. Также старший тренер женской команды держит всё в твёрдом кулаке. У нас идёт плотная работа, несмотря на то что это не Кубок мира, а Кубок России. В Тюмень я приеду», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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