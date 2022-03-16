Сливко — о проблемах в победной гонке: мне кто-то наступил на палку, она слетела с руки

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свою победу в мега-масс-старте на Кубке СБР, завершившемся в Уфе.

«Я очень рада, конечно. Четыре ноля в первый раз в сезоне, да на чемпионате России – это классно. Тем более что бежали с топ-спортсменами, лидерами Кубка мира, и нашими, и белорусами.

На последнем огневом рубеже думала, что рядом со мной Динара Алимбекова. Когда уходила с огневого рубежа, посмотрела, что вторая установка закрыта, и подумала: Динара выиграла, я вторая – нормально. А потом услышала, что рядом Лариса, и поняла, что можно попробовать убежать и побороться за первое место.

На первом круге, когда мы уже поворачивали на стадион, мне кто-то наступил на палку, и она просто слетела с руки.

Алексей Шевченко мне сразу дал палку, как я поняла, Светланы Мироновой. Спасибо, Света! Я ехала с этой палкой, а потом мне дали ещё одну, но она была неудобной по росту, и темляк другой совсем. Так что я снова взяла палку Светы.

Чистая стрельба? Наверное, просто очень хотелось, и всё получилось.

Очень здорово, что я на такой позитивной ноте уеду из Уфы. Две недельки потренируюсь и буду в хорошей форме и в отличном настроении выступать на родной земле в Тюмени», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».