Сливко — о проблемах в победной гонке: мне кто-то наступил на палку, она слетела с руки

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свою победу в мега-масс-старте на Кубке СБР, завершившемся в Уфе.
«Я очень рада, конечно. Четыре ноля в первый раз в сезоне, да на чемпионате России – это классно. Тем более что бежали с топ-спортсменами, лидерами Кубка мира, и нашими, и белорусами.
На последнем огневом рубеже думала, что рядом со мной Динара Алимбекова. Когда уходила с огневого рубежа, посмотрела, что вторая установка закрыта, и подумала: Динара выиграла, я вторая – нормально. А потом услышала, что рядом Лариса, и поняла, что можно попробовать убежать и побороться за первое место.
На первом круге, когда мы уже поворачивали на стадион, мне кто-то наступил на палку, и она просто слетела с руки.
Алексей Шевченко мне сразу дал палку, как я поняла, Светланы Мироновой. Спасибо, Света! Я ехала с этой палкой, а потом мне дали ещё одну, но она была неудобной по росту, и темляк другой совсем. Так что я снова взяла палку Светы.
Чистая стрельба? Наверное, просто очень хотелось, и всё получилось.
Очень здорово, что я на такой позитивной ноте уеду из Уфы. Две недельки потренируюсь и буду в хорошей форме и в отличном настроении выступать на родной земле в Тюмени», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
- 16 марта 2022
-
12:28
-
12:28
-
12:23
-
12:23
-
12:08
-
10:57
-
10:56
-
10:53
-
10:43
-
10:35
-
10:32
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:54
-
09:49
-
09:41
- 15 марта 2022
-
22:15
-
21:39
-
21:05
-
20:32
-
19:56
-
19:08
-
18:36
-
17:31
-
15:27
-
14:06
-
13:40
-
12:00
-
11:00
-
08:13
-
00:26
- 14 марта 2022
-
22:14
-
20:01