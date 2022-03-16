IBU перенёс женский спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене на другой день
Поделиться
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о переносе женского спринта на заключительном, 10-м этапе Кубка мира сезона-2021/2022 в Хольменколлене (Норвегия). Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий.
Соревнования должны были пройти 17 марта, новая дата старта – 18 марта. Также 18-го числа пройдёт и мужской спринт. Женщины выйдут на старт в 15:15 мск, а мужчины – в 17:45.
Согласно метеорологическим сводкам, в Осло 17 марта ожидается порывистый ветер и значительное количество мокрого снега.
В программу соревнований Хольменколлена, помимо спринтов, вошли гонки преследования и масс-старты. Этап завершится 20 марта, как и кубковый сезон. Россияне из-за санкций IBU участия в гонках не примут.
Комментарии
- 16 марта 2022
-
18:05
-
17:54
-
17:25
-
12:28
-
12:28
-
12:23
-
12:23
-
12:08
-
10:57
-
10:56
-
10:53
-
10:43
-
10:35
-
10:32
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:54
-
09:49
-
09:41
- 15 марта 2022
-
22:15
-
21:39
-
21:05
-
20:32
-
19:56
-
19:08
-
18:36
-
17:31
-
15:27
-
14:06
-
13:40
-
12:00
-
11:00
-
08:13
Партнерский контент