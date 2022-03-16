IBU перенёс женский спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене на другой день

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о переносе женского спринта на заключительном, 10-м этапе Кубка мира сезона-2021/2022 в Хольменколлене (Норвегия). Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий.

Соревнования должны были пройти 17 марта, новая дата старта – 18 марта. Также 18-го числа пройдёт и мужской спринт. Женщины выйдут на старт в 15:15 мск, а мужчины – в 17:45.

Согласно метеорологическим сводкам, в Осло 17 марта ожидается порывистый ветер и значительное количество мокрого снега.

В программу соревнований Хольменколлена, помимо спринтов, вошли гонки преследования и масс-старты. Этап завершится 20 марта, как и кубковый сезон. Россияне из-за санкций IBU участия в гонках не примут.