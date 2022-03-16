Екатерина Юрлова-Перхт: если бы ОИ стартовали на месяц позже, у меня бы всё получилось

Чемпионка мира 2015 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт объяснила, почему не смогла выступить на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.



В июне 2021 года у спортсменки, проживающей с мужем в Австрии, родилась вторая дочь, однако она рассчитывала, что успеет подготовиться и выступить на Играх.

«Я верю во всё, что делаю. Процесс застопорили объективные обстоятельства: пандемия и связанные с ней ограничения. Я была готова приступить к тренировкам почти сразу после рождения Арины, но не смогла приехать мама, чтобы помочь с детьми. Мы запрашивали для неё визу с 20 июля, а её дали на месяц позже. Поэтому планы изменились, тренировки в Австрии пришлось отменить, занималась только в России, под Санкт-Петербургом.

Согласовывали ли со мной план тренеры сборной России? Они со мной не связывались. В начале сезона, когда команда была в Эстерсунде, пообщалась с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым, провели конференцию по Zoom c девушками из национальной команды. Было приятно всех увидеть, пообщаться. О том, что мне надо выполнить общие критерии отбора в команду, начиная с выступления на Кубке России, узнала из новостей в интернете. К сожалению, не удалось выехать на «Ижевскую винтовку», как планировалось. Причины две: ограничения, связанные с пандемией, и тот факт, что не перешли со второй дочкой на искусственное вскармливание, как планировалось. Не хотела везти пятимесячного ребёнка в Ижевск, в такой ситуации я мыслями была бы не в спорте. Если бы Олимпийские игры стартовали на месяц позже, думаю, у меня бы всё получилось», — приводит слова Юрловой-Перхт «Большой спорт».