Эдуард Латыпов: матерюсь очень редко. В православии сквернословие — грех

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своём отношении к мату.
«Вообще не матерюсь? Нет. Бывает, но очень-очень редко. Не знаю, что нужно сделать, чтобы меня вывести на мат. И то это будет разовая акция, за которую я сам себя буду ругать. Есть же замена матерным словам, но и их я тоже редко говорю.
Культура общения в любом случае должна быть. В школе, как и все подростки, матерился. И был момент, кажется, в восьмом классе, что с одноклассницей поспорил на два «твикса», что не буду это делать две недели. Я выиграл спор. После этого начал понимать, что материться некрасиво, особенно в присутствии девушек.
Я взрослел, мировоззрение менялось. Религия мне в этом помогла. У меня родители разных конфессий: мама – католичка, папа – мусульманин, а я православный. Это был мой осознанный выбор. В православии сквернословие – грех. Я об этом прочитал, меня это как-то зацепило, и начал прорабатывать, как это исправить.
Спустя время стал понимать, насколько слова несут негатив для меня и для того человека, с кем я общаюсь. Я был в двух моментах, когда говорил матом, и на меня это как-то влияло, и когда кому-то говорил и человек менялся — и было видно, что ему это неприятно. Сделал выводы, что это ничего хорошего не приносит.
Эта тема для меня важна. Мне так жить комфортнее. Я никого не осуждаю. Каждый человек сам выбирает, что ему нужно. Все взрослые люди. Сам решил, что постараюсь от этого постепенно избавиться, чтобы улучшить свою культуру общения», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».
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