Латыпов: выбрал православие ещё в школе. Хотя жил в татарской деревне

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как выбрал православие.

«Православие выбрал ещё в школе. Просто так себя чувствовал. Какие-то книги читал, какие-то фильмы смотрел. Бог меня, видимо, призвал к этому, подсказал. Не могу объяснить. Это всё очень тонко.

Каждый человек это чувствует по-разному. Что-то родилось внутри, и я туда пришёл. Хотя жил в татарской деревне, где не было православной церкви», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Латыпов в числе прочих выступил на этапе Кубка России в Уфе и планирует участвовать в национальном чемпионате, который пройдёт в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.