Латыпов: выбрал православие ещё в школе. Хотя жил в татарской деревне

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как выбрал православие.
«Православие выбрал ещё в школе. Просто так себя чувствовал. Какие-то книги читал, какие-то фильмы смотрел. Бог меня, видимо, призвал к этому, подсказал. Не могу объяснить. Это всё очень тонко.
Каждый человек это чувствует по-разному. Что-то родилось внутри, и я туда пришёл. Хотя жил в татарской деревне, где не было православной церкви», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Латыпов в числе прочих выступил на этапе Кубка России в Уфе и планирует участвовать в национальном чемпионате, который пройдёт в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.
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